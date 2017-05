Star will "inklusive" Politik machen Nach Trump: "The Rock" denkt an Präsidentschafts-Kandidatur

Eine Packung Kritik für Donald Trump

Am aktuellen Amtsinhaber Trump wollte Johnson zwar keine direkte Kritik üben - indirekt langte "The Rock" verbal aber ordentlich zu. "Haltung" wäre ihm im Amt wichtig, erklärte er. Wichtig sei es, mit Menschen zu sprechen... und Kritik als Ansporn zur Verbesserung zu verstehen, statt als "fake news" zu diskreditieren. Auch Trumps Einreiseverbot nahm Johnson aufs Korn. "Ich glaube zutiefst an unsere nationale Sicherheit, aber ich glaube nicht an eine 'Verbannung' von Immigranten. Ich glaube an Inklusion", sagte er. "Unser Land wurde auf diesem Gedanken errichtet, und es wird durch ihn immer noch stärker."