20:15 Uhr, RTL II, Hitch - Der Date Doktor, Komödie

Alex "Hitch" Hitchens (Will Smith) hat als "Date Doktor" viele Kunden. Verzweifelte Männer, die nicht wissen, wie sie ihre Traumfrau erobern können, sind bei ihm genau richtig. Einer seiner Klienten, Albert (Kevin James), scheint ein aussichtsloser Fall zu sein. Der schüchterne Steuerberater hat sich in die reiche und attraktive Allegra (Amber Valletta) verliebt. Alex gibt alles, um die beiden zusammenzubringen. Hitch selbst hat ein Auge auf die Klatschreporterin Sara Melas (Eva Mendes) geworfen. Diese hat sich unter falschem Namen in seine Agentur eingeschlichen, weil sie hinter sein Erfolgsgeheimnis kommen will.

21:45 Uhr, ZDFneo, Ein mörderisches Geschäft, Wirtschaftsthriller

Es beginnt wie ein normaler Auftrag: Ein Standort der Salerno AG, einer Maschinenbaufabrik, scheint gefährdet zu sein. Die Berater Tom Winkler (Devid Striesow) und Alina Liebermann (Christiane Paul) sollen helfen. Doch Tom entdeckt bald Ungereimtheiten. Sie hängen mit dem geheimnisvollen und charmanten Geschäftsführer Rüdiger Siebert (Friedrich von Thun) zusammen. Alina ist ihm gegenüber nicht so misstrauisch wie Tom. Lässt sie sich von Siebert manipulieren? Tom erhält bald nicht nur anonyme Drohungen, sondern wird auch angegriffen.

23:00 Uhr, ProSieben, 300: Rise of an Empire, Historienaction

Der furchtlose Grieche Themistokles (Sullivan Stapleton) zieht mit einer zahlenmäßig weit unterlegenen griechischen Flotte in die Schlacht gegen die Armada des persischen Königs Xerxes (Rodrigo Santoro). Diese steht in "300: Rise of an Empire" unter dem Kommando von Xerxes blutrünstiger Admiralin Artemisia. Artemisia (Eva Green) ist selbst Griechin, wandte ihrem Volk aber den Rücken zu, nachdem ihre Familie von griechischen Hopliten brutal vergewaltigt und getötet wurde. Vor der griechischen Küste kommt es schließlich zur entscheidenden Seeschlacht.