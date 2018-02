James war mit Atlético-Coach in Restaurant

Noch jüngst war James gemeinsam mit Arturo Vidal und Juan Bernat in Madrid in einem Restaurant mit Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid, gesehen worden. Dieser beteuerte gegenüber der Sportzeitung AS, dass es sich um ein rein freundschaftliches Treffen gehandelt habe. In der Tat deutet momentan wohl eher viel darauf hin, dass James in München bleibt, statt nach Madrid zurückzukehren.