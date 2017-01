Star veralbert Trump Courtney Love: Jung und kultiviert dank "alternativer Fakten"

Courtney Love (52, "Live Through This" ) hat ihre Fans zum Wochenanfang auf Twitter mit einer ziemlich unerwarteten Neuinterpretation des eigenen Lebenslaufs überrascht. Es las sich ganz so, als sei die Witwe Kurt Cobains und frühere Hole-Sängerin über Nacht stark verjüngt und überhaupt stark geläutert worden. "Ich habe nie in meinem Leben Drogen genommen, in der Öffentlichkeit geflucht oder eine Zigarette geraucht", stand da etwa geschrieben. Oder auch: "Mein Name ist Courtney Love, ich wurde unter diesem Namen 1992 geboren."