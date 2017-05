Star-Musikproduzent im Interview Mark Ronson wünscht sich Kinder - trotz laufender Scheidung

Wie ist Mark Ronson privat?

Völlig normal. Ich hänge gerne mit meinen Kumpels ab. Ansonsten bin ich ein totaler Familienmensch. Das kommt wohl daher, dass ich neun Brüder und Schwestern habe.

Willst Du selbst Kinder?

Ich arbeite daran.

Aber gerade haben deine Frau Joséphine de La Baume und du die Scheidung eingereicht. Gibt es da etwas, was wir nicht wissen?

Gibt es nicht. Aber es wäre einfach schön, eine Familie zu haben.

Du bist von New York nach Los Angeles umgezogen. Warum?

Das hängt mit meinem neuen Album zusammen, das ich gerade in L.A. aufnehme. Ich mag beide Städte. Das Leben in New York ist schnell und sehr intensiv, Kalifornien aufregend, fröhlich, und immer scheint die Sonne. Das gefällt mir gerade mehr.

Dürfen deine Fans sich auf einen neuen Hit freuen, wie du ihn mit "Uptown Funk" hattest?

Schön wär's (lacht). Aber das weiß man nie. Wenn ein Song fertig ist, bin ich erst einmal total erleichtert und genieße das Gefühl, das Beste gegeben zu haben. Klar spürt man bei dem einen oder anderen Song, dass er das gewisse Etwas haben könnte, das einen Hit auszeichnet. Aber man weiß nie, was kommt.

Was ist dein ganz persönlicher Musikgeschmack?

Ich weiß, es klingt bescheuert, aber ich mag einfach alles. Am Anfang stand ich auf Duran Duran und Culture Club, in New York habe ich Rap und Soul intensiv kennengelernt, mein Hero ist Stevie Wonder. Und in Los Angeles werde ich immer wieder an die 70er-Jahre erinnert.

Die Discos auf Ibiza wie Pacha, Amnesia oder Space hatten großen Einfluss auf House Music oder Techno und machten einige DJs zu Weltstars. War das bei Dir auch so?

Ich war zwölf, als ich mit meiner Familie das erste Mal auf Ibiza war. Seitdem liebe ich die Insel. Später war das Pacha mein erster Club, in dem ich war. Ich habe dann dort oft aufgelegt und mache das bis heute jeden Sommer ein- oder zweimal, dieses Jahr im August. Es ist einfach mein Lieblingsclub.

Du hast als Produzent mit Weltstars wie Christina Aguilera, Adele, Lady Gaga oder Robin Williams gearbeitet. Wirst du das weiterhin tun, oder konzentrierst du dich auf deine Solokarriere?

Ich werde beides tun, weil es mir Spaß macht, mich nicht festlegen zu müssen. Außerdem ist es großartig, mit solchen Künstlern zu arbeiten.

Wie hast du die Tragödie von Amy Winehouse erlebt?

Amy war eine sehr gute Freundin und ich komme mit dem, was geschehen ist, auch heute noch nicht ganz klar. Aber sorry, ich möchte nicht darüber reden. Das ist zu privat.