Star hatte eigene Mode-Linie "Schockiert": Darum arbeitet The Weeknd nicht mehr mit H&M zusammen

Das Foto war am Sonntagabend zuerst einer Twitter-Userin aufgefallen, wie die "New York Daily News" berichten. Schnell hatte sich ein Shitstorm entwickelt. "H&M, Habt ihr den verdammten Verstand verloren??!!", fragte etwa "New York Times"-Kolumnist Charles M. Blow in einem Tweet. H&M entschuldigte sich am Montag in einer Mitteilung und erklärte, das Foto sei mittlerweile aus allen Kanälen entfernt worden.