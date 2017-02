Star-Gast beim Wiener Opernball Goldie Hawn schwärmt regelrecht von Richard Lugner

Die letzten Vorbereitungen für den Wiener Opernball am 23. Februar laufen auf Hochtouren. Mittlerweile ist auch der Star-Gast von Baulöwe Richard "Mörtel" Lugner (84) in Wien angekommen. Schauspielerin Goldie Hawn (71, "Ein Vogel auf dem Drahtseil" ) wurde standesgemäß in der österreichischen Hauptstadt empfangen. Bei einer Pressekonferenz erzählte sie, wie sie sich die Zeit bis zum Opernball vertreiben will. Außerdem lobten sich Hawn und Lugner gegenseitig in den Himmel.