Star für mehr Zusammenhalt Alicia Vikander kritisiert Rollenangebote für Frauen

Als sie dort einen Preis überreicht bekam, nahm sie sich in ihrer Dankesrede die Filmindustrie zur Brust und sagte, dass sie bislang nur in "dreieinhalb Filmen" mit einer starken Frauenrolle vor und einer starken Regisseurin hinter der Kamera mitgewirkt habe - und das, obwohl sie bereits 22 Streifen in ihrer Filmografie vorzuweisen hat. Zu oft müsse eine Powerfrau zudem ausschließlich mit, beziehungsweise gegen männliche Parts agieren. "Ich habe vier Hauptrollen hintereinander gespielt und dabei nicht eine einzige Szene mit einer anderen Frau gehabt", so Vikander kritisch.

Das müsse sich dringend ändern, schloss sie ihre beeindruckende Rede ab. "Wir haben realisiert, dass nicht nur Platz für lediglich eine Frau ist. Wir sind Schwestern, keine Kontrahentinnen. Und mit Schwesternschaft kommt Spielfreude und Kreativität."