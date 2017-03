Star erträgt eigene Stimme nicht Nur Schnaps hilft: So ungern sieht sich Rihanna im TV

Und mal wieder ist alles anders, als es sich der geneigte Normalbürger vorstellt. Denn nicht bei allen Stars löst der Anblick des eigenen Konterfeis auf dem TV-Bildschirm Verzückung aus. Pop-Queen Rihanna (29, "Love On The Brain" ) zum Beispiel leidet ganz enorm, wenn sie ihre eigene schauspielerische Leistung im Fernsehen begutachten muss. Das hat sie am Montag ihren Instagram-Followern vorgeführt: Während im US-TV ihr Debüt als Mitwirkende in der Serie "Bates Motel" lief, hat Rihanna ihr eigenes "Public Viewing" mit Freunden gestreamt - und das sah ganz und gar nicht nach Spaß aus.