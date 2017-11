Robben musste in Anderlecht vom Feld

Der 33-jährige Robben fällt damit mindestens an diesem Samstag (18:30 Uhr/bei Sky und im AZ-Liveticker) beim Bundesliga-Auswärtsspiel in Gladbach aus. Der Offensivspieler musste beim 2:1 gegen RSC Anderlecht in der 48. Minute verletzt vom Feld. Bitter: In dieser Saison hatte der Niederländer bislang alle Pflichtspiele bestritten, nur auf Schalke gefehlt – wegen einer Grippe. Jetzt muss Chefcoach Jupp Heynckes also auch noch auf seinen Routinier verzichten.