Standing Ovations für den Hollywood-Star Roland Emmerich heiratet im Sommer seinen Freund

Roland Emmerichs (61) actiongeladene Filme haben nicht immer ein Happy End. Privat sieht das beim Star-Regisseur anders aus: Im Sommer wird der Hollywood-Filmemacher (u.a. "The Day After Tomorrow" ) seinen langjährigen Freund Omar de Soto heiraten. Das gab Emmerich am Freitagabend bei der Verleihung des Carl-Laemmle-Produzentenpreises bekannt. Im baden-württembergischen Laupheim wurde der gebürtige Schwabe Emmerich für sein Lebenswerk geehrt.