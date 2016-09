Vorher dürfte der enge Terminplan kaum Feierlichkeiten zulassen: Fünf Spiele in zwei Wochen stehen für Carlos Team auf dem Plan, nach der Partie gegen Ingolstadt geht es am Mittwoch gegen Hertha BSC, anschließend reisen die Bayern zum HSV, in der Champions League zu Atlético Madrid, ehe am letzten Wiesn-Samstag der 1. FC Köln in die Arena kommt.

Schaut man auf die Bilanz der vergangenen Jahre, kann Ancelotti diesen Partien entspannt entgegenblicken. In der Vorsaison gab es während des Oktoberfests fünf Siege in fünf Spielen, ein Torverhältnis von 21:2, darunter das 5:1 gegen Wolfsburg mit fünf Treffern von Robert Lewandowski. Seit 18 Wiesn-Partien sind die Bayern nun schon unbesiegt, die letzte Niederlage gab es 2012 in der Champions League gegen Bate Borissow. Was soll da schon passieren?

Hummels: „Ancelotti? Wie mein alter Lateinlehrer“

„Diese Bilanz ist gut für uns“, sagt Ancelotti, „aber wir müssen in jedem Spiel fokussiert sein, um unseren Lauf fortzusetzen.“ Fünf Spiele gab es unter dem neuen Trainer bislang, fünfmal wurde gewonnen. 20:0 Tore erzielte Bayern: „Ich bin sehr zufrieden, aber wir können es noch besser.“

Vielleicht schon gegen Ingolstadt – trotz der Ausfälle seiner Topstars. Denn es gibt auch gute Nachrichten aus dem Krankenstand: Kingsley Coman ist nach seiner Sprunggelenksverletzung fit, laut Ancelotti wird der Franzose in der Startelf stehen. Zumindest auf der Bank sitzen Arjen Robben und Jérôme Boateng – zum ersten Mal in dieser Saison. „Sie haben sehr gut trainiert“, sagt Ancelotti. Da auch Mats Hummels seine leichte Schädelprellung auskuriert hat, spricht nichts gegen eine erfolgreiche Wiesn-Premiere: „Ich weiß, dass das für alle Menschen in München besonders ist“, sagt er. Für ihn gilt das offenbar auch. So schnell geht das mit dem Wiesn-Virus.