Stammhaus in München Wiesnwirt Able eröffnet ein Lokal am Dom

Die Abels sind „im schönsten Eckerl Münchens“ gelandet

Nachdem sich Sigi Able lange zu seinen Plänen bedeckt gehalten hat, klingt der Gastronom am Sonntag euphorisch: „Das wird unser Stammhaus, in dem uns die Gäste treffen können. Weil so ein Laden ja auch davon lebt, dass die Wirtsleute präsent sind.“ Sigi Able, seine Frau Sabine und die Töchter Verena (29) und Vanessa (27) sehen das Restaurant als ein Projekt, das sie gemeinsam stemmen werden. Jahrelang hatte die Gastronomen-Familie ein repräsentatives Lokal in der Innenstadt gesucht. Jetzt sind sie, wie Able sagt „im schönsten Eckerl Münchens“ gelandet.