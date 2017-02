Stallpflicht seit November Geflügelpest: Keine Freilandeier mehr aus Bayern

Die Einbußen der Betriebe sind nicht genau zu bemessen. Es gebe viele unterschiedliche Vermarktungswege der Betriebe, erläuterte die LfL-Sprecherin. Direktvermarkter am Hof würden zum Teil keinen Preisunterschied machen. In den Supermärkten macht der Preisunterschied zwischen Eiern aus Freiland- oder Bodenhaltung etwa 40 Cent für einen Zehnerkarton aus.

Die Geflügelpest ist mittlerweile in allen bayerischen Regierungsbezirken bei Wildvögeln und in vier Regierungsbezirken beim Nutzgeflügel nachgewiesen worden. "Die Nachweise in mittlerweile sechs Nutzgeflügelbeständen und in einem Tierpark sowie in einer Greifvogelauffangstation in Bayern zeigen, dass noch keine Entspannung in Sicht ist", betonte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit am Montag in Erlangen.