Staffel sieben ab Juli "Game of Thrones": Jetzt ist raus, wann es weitergeht

Staffel sieben von "Game of Thrones" wird nur aus sieben Episoden bestehen, nicht wie sonst aus zehn. Im kommenden Jahr soll dann mit Staffel acht das große Finale der Serie zu sehen sein. Vor dem ersten Teaser war beim "South by Southwest"-Filmfestival in den USA bereits das erste Poster zur neuen Staffel gesichtet worden, wie "Entertainment Weekly" berichtete. Dieses lässt vermuten: Daenerys Targaryen, die am Ende der sechsten Staffel die Segel gesetzt hat, erreicht mit ihren Drachen Westeros und die Armee der Weißen Wanderer überwindet die große Mauer und zieht in den Krieg gegen die Menschen. Kommt es zum großen Showdown, dem epischen Kampf der Elemente, zwischen Feuer und Eis?