Staffel acht ab 2018 Amazon schickt Bastian Pastewka in die Midlife-Crisis

"Meine kreative Heimat"

"Wir wollen jetzt erzählen, wie diese sehr, sehr lange Beziehung in eine leichte Krise schlittert, in eine Midlife-Krise, die mir überlassen wird", so der Schauspieler zum groben Rahmen der neuen Folgen. Wie in der Realität sind auch in der Show "vier erzählte Jahre vergangen". Genügend Stoff ist also vorhanden: "Solange Trump nicht zurücktritt, ist eh alles in Ordnung", scherzt Pastewka. Doch im Gegensatz zu den ersten sieben Staffeln wird nicht jede Folge in sich abgeschlossen sein.