Lesen Sie auch: Mit diesem Trick umgehen Vermieter die Mietpreisbremse

Was sind die Ursachen dafür? Vor allem der Drang in die Städte, wohin vor allem junge Leute für Studium, Ausbildung und Arbeit zögen. Dorthin ziehe es auch Zuwanderer aus der EU und aus Ländern jenseits der Gemeinschaft. Die Angebotsmieten in München, Frankfurt am Main, Stuttgart und Ingolstadt stiegen im ersten Halbjahr nochmals um mehr als sechs Prozent.

Wie groß sind die Preisunterschieden? Während in Wunsiedel im bayerischen Fichtelgebirge Wohnungen durchschnittlich für 4,24 Euro Kaltmiete je Quadratmeter angeboten werden, sind es in München 15,52 Euro. Noch größer sind die bundesweiten Unterschiede beim Bauland: Häuslebauer müssten in München mit bis zu 1200 Euro je Quadratmeter bis zu 100 Mal so viel für einen Bauplatz bezahlen wie in Teilen Ostdeutschlands. Das geht aus dem Bericht "Wohnungs- und Immobilienmärkte in Deutschland 2016" hervor, den das Institut in Berlin vorstellte.

Wie viele neue Wohnung sind dem Bericht zufolge nötig? 400 000 pro Jahr, vor allem im günstigen Segment. "In den wachsenden Städten gehen Wohnungsengpässe zunehmend mit Verdrängung einher", begründet Herrmann. Der Neubau kommt aber trotz steigender Genehmigungszahlen nicht schnell genug voran, weil nicht genügend Bauland verfügbar ist.

Gibt es Alternativen für die Bauherren? In der Tat. Viele sehen sich im Umland um, wo die Genehmigungszahlen zulegten. Die "Speckgürtel" der Städte wuchsen. Dort werden nicht nur Einfamilienhäuser, sondern auch mehr Wohnungen gebaut.

Es sei noch zu früh, die 2015 eingeführte Mietpreisbremse für gescheitert zu erklären, sagt Herrmann. Dafür seien weitere Studien nötig.