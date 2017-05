Stadtrat mit Bedenken Schmid bekommt beim Bierpreis eins auf den Deckel

In den anderen Fraktionen sieht man das ähnlich. "Als Liberale sind wir grundsätzlich gegen Preisabsprachen", sagt FDP-Chef Michael Mattar. Deswegen werde seine Fraktion die Bierpreisbremse auch nicht mittragen. Mehr will er dazu nicht sagen. Was die anderen beiden Punkte betrifft, müsse man die Stadtratsdebatte abwarten.

So wird man also erst im Laufe des Tages erfahren, wie es mit der Wiesn weitergeht. Zu hören ist aber zumindest, dass es womöglich ein rot-grünes Bündnis geben wird. Dieses will kippen, was der schwarze Wiesn-Chef sich ausgedacht hat.

Lesen Sie hier: Männer überfallen Frau nach Isarfest