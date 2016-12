Was die Sache etwa unwägbar macht, ist die Frage, wie es mit dem Heizkraftwerk-Nord weitergeht. Sollte die Stadt tatsächlich aus der Kohleverbrennung aussteigen, wie im Stadtrat derzeit diskutiert wird, müssten der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) für die Betriebskosten alleine aufkommen. „Das wird massive Auswirkungen auf die Müllgebühren haben“, sagt AWM-Chef Helmut Schmid.

Ein Besuch im Heizkraftwerk Nord

Als politische Drohung will Schmidt das freilich nicht verstanden wissen. Schließlich arbeitet auch sein Betrieb seit Jahren intensiv daran, seine Öko-Bilanz aufzubessern. Die schmutzige Kohleverstromung will da nicht so recht ins Bild passen.

Verschweigen will er es aber auch nicht: Der Kohleausstieg könnte für die Verbraucher teuer werden. Der gewissenhafte Umgang mit Müll hat den Münchnern stabile Preise beschert. Nun wackelt dieses Prinzip.

Wasser wird 2,8 Prozent teurer

Die Stadtwerke München erhöhen zum 1. Januar die Trinkwassergebühren – und zwar um durchschnittlich 2,8 Prozent. Ein Standardhaushalt mit zwei Personen wird im Monat damit künftig um die 42 Cents mehr bezahlen müssen.

Im Vergleich der zehn größten Städte Deutschlands ist München damit aber immer noch am zweitgünstigsten. Als Grund für die Preisanpassung geben die Stadtwerke gestiegene Personalkosten und notwendige Arbeiten am Leitungsnetz an.