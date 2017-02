Stabhochsprung Holzdeppe will zurück auf den Thron

Hamburg - Nach dem Seuchenjahr 2016 plant Raphael Holzdeppe die Rückkehr auf den Stabhochsprung-Thron. "Jetzt in der Halle will ich den Grundstein legen, um im Sommer Vollgas zu geben. Ich will gesund bleiben und wieder ganz vorne mitspringen", sagte der 27-Jährige: "Es wird nicht einfach, aber nach WM-Silber in Peking will ich in London wieder ganz oben stehen." In der britischen Hauptstadt finden im August die Weltmeisterschaften statt.