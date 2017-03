Staatsanwaltschaft wehrt sich Lubitz-Vater: Mein Sohn ist kein Massenmörder

Der Vater des Copiloten, Günter Lubitz, der von ihm als Gutachter beauftragte Luftfahrt-Experte Tim van Beveren sowie ein Professor der Universität Halle hatten die Ermittlungen kritisiert. Ihre Einwände wurden am Donnerstag in der Wochenzeitung "Die Zeit" veröffentlicht. Die Zweifel am Vorgehen und den Ergebnissen der Ermittler sollen an diesem Freitag auch Thema einer Pressekonferenz in Berlin sein.