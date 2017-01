Donald Tusk nennt den Verstorbenen einen "großen Europäer und Freund Polens"

Als mutigen Mahner für Reformen in einer Zeit des Stillstands würdigt nicht nur Gauck den am 10. Januar im Alter von 82 Jahren Gestorbenen. Voßkuhle erinnert nebenbei auch daran, dass der spätere Bundespräsident als Innenminister in Baden-Württemberg für Gummigeschosse und Reizgas gegen Demonstranten eintrat. Als Präsident des Verfassungsgerichts sei er dann auf alle Fälle ein "Glücksfall" gewesen.

Der Ruf als Konservativer sei Herzog "worscht" gewesen, erinnert sich Schäuble, der den späteren Bundespräsidenten auch als CDU-Mann kannte. Er sei eben für einen freiheitlichen und für einen starken Staat eingetreten und habe immer gewusst: "Demokratie ist nicht selbstverständlich." Vor allem aber: "Wer mit ihm zusammenarbeiten durfte, der war bereichert."

Lesen Sie auch: Stromausfall - Ludwig-Maximilians-Universität geräumt

An Herzogs berühmtester Rede aus dem Jahr 1997 kommt natürlich keiner vorbei an diesem Tag. Aber Donald Tusk bleibt es vorbehalten, ihr eine aktuelle Wendung zu geben. Er nennt Herzog einen großen Europäer und einen Freund Polens und ruft auf Deutsch: "Auch durch Europa muss ein Ruck gehen." 2014 war Herzogs letztes Buch erschienen: "Europa neu erfinden - Vom Überstaat zur Bürgerdemokratie". Darin warnte er, die EU sei dabei, das Vertrauen der Menschen zu verlieren.

Es ist ein würdiger Abschied. Nach der Nationalhymne tragen Soldaten aller Waffengattungen den Sarg im Gleichschritt zum "großen militärischen Ehrengeleit" aus dem Dom. Noch einmal fährt der Sargwagen am Schloss Bellevue und dem Regierungsviertel vorbei. Am Freitag wird Herzog in Baden-Württemberg beigesetzt.