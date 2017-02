Spuren der Schwangerschaft Charlotte Würdig: Mit diesem Foto macht sie anderen Müttern Mut

Der Schnappschuss zeigt Würdig im Fitnessstudio. In Leggins und Sport-BH sitzt sie vor dem Spiegel und zieht an ihrer hängenden Haut am Bauch. "#postpregnantbody Kurz gesagt: "I AM A WOMAN" und es ist TOTAL normal! Es sind die Spuren der schönsten körperliche Reise der Welt", kommentiert Würdig ihren mutigen Post und verweist auf einen Blog-Beitrag auf ihrer Webseite "Upgrade U". Darin schreibt die 38-Jährige: "Mit diesem Foto möchte ich euch Mut machen, denn auch, wenn wir hart an uns arbeiten, es bedarf seine Zeit bis alles wieder "back to normal" ist. (...) Von mir aus kann meine Haut gerne so bleiben. Ich liebe meinen Bauch, es war das erste Zuhause meiner 2 kleinen Lieblinge."