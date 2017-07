Spruch des Tages Wolfgang Schwalm: Geburt des Enkels

Spektakuläre Geburt in der Familie von Schlager-Star Wolfgang Schwalm (62): Die Tochter seiner Lebensgefährtin hat einen kleinen Jungen zur Welt gebracht - und zwar an einer Bushaltestelle in Hamburg. Das hat der Sänger der Wildecker Herzbuben der "Bild am Sonntag" verraten. Auch die frischgebackene Mutter selbst kam zu Wort und erklärte, dass sie die Wehen falsch eingeschätzt hatte und zu spät ins Krankenhaus gefahren sei. Als die Fruchtblase dann platzte, hielt ihr Lebensgefährte an der Haltestelle an und rief die Feuerwehr. Mutter und Sohn geht es trotz der nervenaufreibenden Geburt gut.