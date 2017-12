Spruch des Tages "Wilsberg"-Star über Sex-Skandale

Schauspieler Leonard Lansink (61) zeigte sich im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news wenig überrascht von den Sex-Skandalen um Harvey Weinstein um Co. Umgekehrt sei es zwar auch denkbar, "dass eine Frau mit viel Macht sich der Jungs bedient", so der "Wilsberg"-Star weiter. Das sei aber eher unwahrscheinlich. "Der große Unterschied zur Filmbranche ist, dass es dort auch Opfer trifft, die man kennt. Bei allen anderen ist das nicht so", findet Lansink, der am 2. Dezember in "Wilsberg: MünsterLeaks" um 20:15 Uhr wieder im ZDF zu sehen ist.