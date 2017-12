Die Familie von Hollywoodstar Will Smith (49, "Das Streben nach Glück") hat das Weihnachtsfieber gepackt. Wie der Schauspieler im Interview mit Entertainment Tonight verraten hat, sei es in den letzten 20 Jahren immer nur Ehefrau Jada Pinkett Smith (46, "Gotham") gewesen, die Weihnachten in vollen Zügen auskostete. Doch dieses Jahr habe sich sein Sohn Jaden (19) Pyjamas mit Füßchen für Weihnachten zulegt, was er mit Sorge betrachte. "Wir brauchen etwas Zeit für die Familie, damit er sich darum kümmern kann", scherzte der 49-Jährige. Und Zeit dafür haben die Smiths in diesem Jahr: Sie verbringen Weihnachten gemeinsam.