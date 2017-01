Spruch des Tages Thomas Gottschalk: "Für 2017 sehe ich schwarz"

Thomas Gottschalk (66) ist zurück - und zwar am Radiomikrofon des Bayerischen Rundfunks. Am Sonntag präsentierte er seine neue Sendung zum ersten Mal und hielt die Zuhörer mit seinem gewohnt lockeren Mundwerk bei Laune. "In meiner Programmzusammenstellung gibt es so viele Tote, dass selbst der 'Tatort' nicht mithalten kann", kündigte die TV-Legende in Bezug auf das ARD-Konkurrenzprogramm an. In Bezug auf die vielen Promi-Tode 2016 sinnierte er zudem: "Man hat das Gefühl, man gehört nicht dazu. Die Großen holen die Götter zu sich, den Rest lassen sie hier." "Gottschalk - Die Bayern 1 Radioshow" soll jeden ersten Sonntag im Monat zwischen 19 und 22 Uhr laufen.