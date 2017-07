Spruch des Tages Tallulah Willis' ehrlicher Blick in die Vergangenheit

Look des Tages Ann-Kathrin Brömmel übt für die Hochzeit

Zum Finale der Fashion Week in Berlin gab es am Freitag noch einmal einen besonders tollen Look zu bewundern: Ann-Kathrin Brömmel (27) übte bei der Michalsy Style Night wohl schon einmal für ihre Hochzeit und zeigte sich in einem stylischen Traum in Weiß.