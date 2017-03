Spruch des Tages Stephen Hawking über die USA

Stephen Hawking (75) glaubt, dass er unter Präsident Donald Trump (70) in den USA nicht mehr so erwünscht sein werde wie zuvor. Das sagte er in einem Interview in der britischen TV-Show "Good Morning Britain". Immerhin habe er "viele Freunde und Kollegen dort und es ist immer noch ein schöner Ort, den ich sehr mag und in vielen Punkten bewundere", erzählte Hawking. Allerdings hatte er Trump in der Vergangenheit immer wieder scharf kritisiert. So nannte er ihn beispielsweise während des Wahlkampfes im vergangenen Jahr einen "Demagogen, der auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu appellieren scheint".