Die meisten Menschen können sich wohl noch an den Sexualunterricht in der Schule erinnern. Mit dem verlegenen Kichern ihrer Mitschüler untermalt hat Schauspielerin Sophie Turner (21) aber nicht von der Geschichte über die Bienchen und die Blümchen erfahren. Nein, ihre Aufklärung über so manche Sex-Praktik erhielt die damals 13-jährige Sansa-Stark-Darstellerin stattdessen durch das Drehbuch der HBO-Serie "Game of Thrones" . Das verriet sie in einem Interview mit der britischen Seite "The Sunday Times". Die Show, die selten mit nackten Tatsachen geizt, sollte also vielleicht als Lehr-Material an Schulen in Betracht gezogen werden!