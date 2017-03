Spruch des Tages Simon Gosejohann über Kommas

Simon Gosejohann (41, "Elton vs. Simon" ) hält nichts von Kommas und der Rechtschreibung. Das stellte er auf seinem Twitter-Account klar. Der Comedian scherzt anscheinend auch privat gerne. Zuletzt war er unter anderem in der ehemaligen ProSieben Show "My Idiot Friend" zu sehen. In der Sendung trat er gegen Lena Gercke (29) an. In einem Spiel wurde getestet, wie gut Gosejohanns und Gerckes beste Freunde die beiden Promis wirklich kennen.