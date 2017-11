Spruch des Tages Nicole Kidman liebt Reese Witherspoon

Bei den 2017 Gotham Independent Film Awards in New York hatte Nicole Kidman (50, "Die Verführten") gleich doppelten Grund zur Freude. Sie bekam nicht nur den Actress Tribute Award. Den Preis überreichte ihr auch noch Schauspielkollegin und Freundin Reese Witherspoon (41, "Der große Trip"). In ihrer einführenden Rede schwärmte Witherspoon laut "People.com" in den höchsten Tönen von der 50-Jährigen. Diese wiederum antwortete vor ihrer Dankesrede mit einer freundschaftlichen Liebeserklärung. Die beiden Blondinen spielten Seite an Seite in der Fernsehserie "Big Little Lies".