Spruch des Tages Mit Drake zusammen? Jennifer Lopez spricht Klartext

Das ist deutlich. Jennifer Lopez (47, "Ain't Your Mama" ) hat im Interview mit "The Daily Show" jetzt ein für alle Mal klargestellt, was zwischen ihr und Drake (30, "Hotline Bling" ) läuft: nichts. Zumindest nichts Festes. In der Vergangenheit hat es immer wieder Gerüchte um eine Beziehung der beiden Musik-Stars gegeben. Nicht ganz ohne Grund wohlgemerkt, denn auf Instagram veröffentlichten die beiden einige Turtel-Fotos. Wer deswegen auf das nächste Musik-Megastar-Pärchen gehofft hat, dürfte jetzt ziemlich enttäuscht sein.