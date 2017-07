Spruch des Tages Liam Gallagher lästert über U2

Krankenhaus weist Verantwortung von sich Helios-Klinik: Patient läuft nachts in Unterhose heim

Helios Klinikum in Pasing: Ein Patient läuft nachts in Unterhose heim – statt Schuhe trägt er nur blaue OP-Überzieher. Das Krankenhaus weist die Verantwortung von sich. "Wer gehen will, kann gehen".