Spruch des Tages Lenny Kravitz: Sperrmüll statt Möbelhaus

Lenny Kravitz (52, "The Chamber" ) legte früher offenbar nicht viel Wert auf teure Designermöbel. Dem US-"Billboard"-Magazin sagte er nämlich in einem Interview: "Nachdem ich meine erste Platte herausgebracht hatte und meinen ersten Nummer-eins-Hit landete, konnte ich mir noch nicht die Sachen leisten, die ich wollte." Deswegen suchte sich der Sänger einfach "Dinge auf der Straße", die Leute in New York auf die Bürgersteige stellten, wie Sofas und Stühle. Doch das sollte sich ändern. Seit 2003 hat Kravitz eine eigene Design-Firma namens "Kravitz Design", die sich unter anderem auf Wohneinrichtungen spezialisiert hat.