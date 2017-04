Spruch des Tages Kinderstar Hansi Kraus spricht über seine Karriere

Knapp 50 Jahre ist es her, dass Schauspieler Hansi Kraus (64) mit seiner Rolle als Ludwig Thoma in "Lausbubengeschichten" (ab 1964) zum Kinderstar wurde. Doch obwohl er danach vereinzelte Auftritte in Serien wie "Forsthaus Falkenau" hatte, wollte es mit einer steilen TV-Karriere nie so recht klappen. Den Grund dafür glaubt der 64-Jährige im Bild-Interview zu kennen: Sein Stempel als "Lausbube" blieb so stark in den Köpfen haften, dass andersartige Angebote ausblieben. Ob er sich vorstellen könnte, für mehr TV-Präsenz ins Dschungelcamp zu gehen? "Nein. So schlecht könnte es mir nie gehen, dass ich da mitmache", versichert Kraus.