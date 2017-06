Spruch des Tages Kevin Spacey über seine Karriere

Am Sonntagabend wurden die Tony Awards in der Radio City Music Hall in New York verliehen; durch die Show führte niemand Geringeres als Schauspieler Kevin Spacey (57, "Elvis & Nixon"). Und der war laut der US-Zeitschrift "People" schon im Vorfeld der Verleihung zu Scherzen aufgelegt. In einem Statement nahm sich der "House of Cards"-Darsteller aufs Korn und witzelte, als Moderator für den Theaterpreis nur 15. Wahl gewesen zu sein. "Vielleicht komme ich ja in die engere Wahl für die Oscars, wenn alle anderen absagen", so der 57-Jährige.