Spruch des Tages Kein Telefon! Ed Sheeran über Handys

Ed Sheeran (25, "Thinking Out Loud" ) will das Jahr 2017, trotz Welttournee, entspannt angehen - und das am besten weiterhin ohne Telefon. Der Sänger erklärte am Dienstag in der "Ellen DeGeneres Show" außerdem, dass er immer noch keine Telefonnummer habe, weil das weniger Stress bedeute. Einen Neujahrsvorsatz, den er bis jetzt eingehalten habe. "Ich habe mir ein iPad gekauft und arbeite einfach mit E-Mails. [...] Ich wache morgens nicht auf und habe 50 Nachrichten von Leuten, die irgendetwas von mir wollen." Stattdessen nutze er die Zeit nun dafür, eine Tasse Tee zu trinken.