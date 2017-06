Spruch des Tages Katherine Heigls seltsamer Vergleich

Bei ihrem Auftritt bei den CMT Awards 2017 am Mittwochabend in Nashville, Tennessee, verglich Schauspielerin Katherine Heigl (38) laut "New York Post" ihre Regiearbeit für das "It's Your Move"-Musikvideo von Ehemann Josh Kelley (37) mit der Geburt des gemeinsamen Sohnes. Seit 2007 ist sie mit dem Musiker verheiratet und seit 20. Dezember 2016 weiß die US-Amerikanerin auch, wie sich eine Geburt anfühlt. Denn da kam Joshua Bishop Kelley, Jr zur Welt.