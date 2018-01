Spruch des Tages Justin Timberlake im Vater-Alltag

Sobald du Kinder hast, verändert sich dein Leben für immer. Diese Weisheit musste sich Justin Timberlake (36, "Cry Me a River") in früheren Jahren häufiger anhören. Daran geglaubt hat der Sänger nach eigenen Angaben jedoch nicht. Bis ihn der gemeinsame Sohn Silas (2) mit Ehefrau Jessica Biel (35, "The Sinner") eines Besseren belehrte. Im Interview mit dem Radiosender Beats 1 verriet der 36-Jährige nun, dass er sich in seinem Leben noch nie unfähiger gefühlt habe: "Du wachst auf und plötzlich ist da dieses menschliche Wesen, für das du verantwortlich bist." Dennoch könne sich das Paar ein Leben ohne Kinder nicht mehr vorstellen. "Ich möchte so viele Kinder wie möglich", plauderte der Sänger weiter aus dem familiären Nähkästchen.