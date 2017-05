Spruch des Tages Jennifer Aniston: "Friends" mit iPhones geht nicht

Für Jennifer Aniston (48) hätte die Erfolgsserie "Friends" in der heutigen Zeit keine Chance - jedenfalls nicht, wenn sie in der Gegenwart voller Smartphones spielen würde. In einem Interview für den "Thrive Global Podcast" erklärt sie: "Es gäbe keine wirklichen Folgen oder Konversationen mehr." In den Neunzigern wurde Aniston selbst durch die legendäre Serie bekannt. Hoffnung auf eine modernere Neuauflage sollten sich die "Friends"-Fans aber wohl nicht machen...