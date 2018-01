Spruch des Tages Emma Stone: Stalker im Freundeskreis?

"Jen und ich haben über ein Jahr miteinander geschrieben, bevor wir uns tatsächlich getroffen haben. Als sie zu mir fuhr, dachte sie: 'Oh mein Gott, was, wenn sie John der Orchester-Typ ist?' und ich dachte: 'Oh mein Gott, was, wenn sie John der Orchester-Typ' ist?", erzählt Stone weiter. Lawrence habe sie aus dem Auto heraus angerufen, um sicher zu gehen, dass sie nicht zu ihrem Stalker fährt. Und so nahm die enge Freundschaft der zwei Oscarpreisträgerinnen ihren Lauf.