Spruch des Tages Donald Faisons etwas anderer Wunsch

Normal ist langweilig! Das dachte sich auch Donald Faison (43, "Scrubs") und teilte "Page Six" in einem Interview mit, er wünsche sich den Millennium Falcon als Weihnachtsgeschenk. Das berühmte "Star Wars"-Raumschiff solle am besten in seinen Garten. Eine überwältigende Aufgabe für seine Liebsten! Aber auch daran hat Faison gedacht: "Reicht die Idee an Oprah oder Kathleen Kennedy weiter, sie können dafür sorgen, dass es klappt", scherzte der Schauspieler. Zeit mit seinen Kindern und der Weltfrieden stehen ebenfalls auf seiner Wunschliste.