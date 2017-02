Spruch des Tages Detlev Buck entdeckt sein "Powerhouse"

Detlev Buck (54, "Bibi & Tina - Der Film" ) hat gelernt, wie er seinen Körper mit dem Geist verbinden kann. Kurz: Er habe mit Pilates angefangen und so sein "Powerhouse" gefunden. Das sagte er dem Frauenmagazin "Für Sie" in einem Interview auf die Frage, "was denn das aktuell Neueste in seinem Leben sei". Bucks nächster Film "Bibi & Tina 4 - Tohuwabohu Total" startet am 23. Februar im Kino.