Spruch des Tages David Beckham verteidigt Kuss an Harper

Wer in der Öffentlichkeit steht, ist immer wieder mit Kritik konfrontiert. Gerade in Zeiten von Social Media. Doch teilweise nehmen die Vorwürfe ziemlich absurde Züge an. So wie kürzlich bei David Beckham (42). Der Ex-Fußballer wurde dafür angegriffen, seine Tochter Harper (5) auf einem Instagram-Bild auf den Mund zu küssen. In einem Live-Interview auf Facebook stelle Beckham jetzt selbst klar, wie lächerlich er dies findet. Er will all seinen Kindern zeigen, dass er sie liebe - eben auch durch Küsse.