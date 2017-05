Spruch des Tages Chris Pine benutzt altes Klapphandy

Auch Hollywood-Stars wie Chris Pine (36, "Star Trek Beyond" ) brauchen ab und an ihre Ruhe. Der Schauspieler verriet in der US-Frühstücksshow "Good Morning America", dass er sich bewusst ein älteres Handy zugelegt hat. Der Grund: Wenn er nicht gerade bei der Arbeit ist, möchte er nicht ständig verfügbar sein. Seine Kollegin Gal Gadot (32, "Triple 9") scherzte über das veraltete Telefon-Modell in der Show: "Ich habe ihn vor ein paar Tagen erst gefragt: 'Was ist das bitte?'" Ihr neuer Film "Wonder Woman", in dem Gadot und Pine zu sehen sein werden, wird am 15. Juni in Deutschland in die Kinos kommen.