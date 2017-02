Spruch des Tages Brooklyn Beckham über seine Promi-Eltern

Fotograf, Model, Kicker, Schüler und Promi-Spross Brooklyn Beckham (17) wusste offenbar lange nicht, wie berühmt seine Eltern sind. Im Interview mit dem "Wonderland Magazin" erzählt der Erstgeborene von Ex-Fußball-Profi David Beckham (41) und Ex-Spice-Girl Victoria Beckham (42) von einem markanten Erlebnis: "Ich war bei einem Fußballspiel und die Leute dort haben den Namen meines Vaters gerufen. Und ich so: 'What?! Oh my God'", erinnert er sich. Und fügt hinzu: Er betrachte die beiden nicht als Promis.