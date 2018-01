Spruch des Tages Birgit Schrowange: Ihre neue Liebe hält sie jung

Birgit Schrowange (59, "Es darf gern ein bisschen mehr sein!") ist glücklicher denn je und fühlt sich topfit. Kaum zu glauben, dass die Moderatorin im April ihren 60. Geburtstag feiert, wie sie im Interview mit der Zeitschrift "Closer" sagte. Dabei erklärte sie, dass sie sich nur halb so alt fühle, wie sie tatsächlich werde. Das liege auch an ihrem neuen Liebesglück. "Seit ich so verliebt bin, bekomme ich gleich noch mehr Energie", schwärmte die 59-Jährige. Bei der Bambi-Verleihung im November 2017 zeigte sie sich erstmals mit dem neuen Mann an ihrer Seite, Frank Spothelfer (51), in der Öffentlichkeit.