Zoff um Bierpreis und Umsatzpacht Nach Roiderer-Attacke: Schmid sagt Friedensgipfel ab

Eigentlich sollten sich die Wirte mit der Stadt am Mittwoch zusammensetzen und Ruhe in die aufgeheizte Diskussion bringen. Nach der Verbal-Attacke von Toni Roiderer in der AZ fehlt Wiesn-Chef Schmid jedoch die sachliche Gesprächsgrundlage.