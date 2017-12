Gesprengte Bankautomaten: Tatort Kirchplatz in Oberhaching 2016. (Foto: Gaulke/Archiv)

Der Coup in Schwabing-West lief ähnlich wie die Sprengung eines EC-Automaten in einer Filiale der Deutschen Bank in der Nauplia Allee (Ottobrunn) in der Nacht zum 11. Oktober. Ein Zeitungsausträger bemerkte gegen 3.30 Uhr Rauch in der Filiale, dann entdeckte er einen demolierten Geldautomaten. Die Täter hatten ihn nur Minuten zuvor mit Gas in die Luft gejagt.

Sprengung auch in Milbertshofen

Sie entkamen mit einer größeren Summe Bargeld. Am 7. Oktober um 3.30 Uhr beobachteten Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma am Monitor zwei Männer im Vorraum der Commerzbank in der Bertholdstraße (Milbertshofen), die Gas in den Automaten leiteten und zündeten. Der Coup lief schief. Der Tresor hielt stand. Die Täter entkamen ohne Beute.

Gesprengte Geldautomaten: Gas oder Schwarzpulver

In ganz Deutschland werden immer öfter Geldautomaten gesprengt. 318 Fälle waren es laut BKA in 2016. Früher lag der Schwerpunkt in NRW. Doch die Täter weiten ihren Aktionsbereich aus und schlagen immer öfter auch in Bayern zu. Grund: Banken im Nordwesten schützen vermehrt Automaten gegen Attacken. Die Täter suchen weniger gut gesicherten Objekte.

Ermittlungen haben ergeben, dass zwei Methoden verbreitet sind. Die einen arbeiten mit Gas. Diese Täter operieren oft von den Niederlanden aus. Gangster aus Osteuropa verwenden dagegen meist Schwarzpulver. Im November 2016 wurden vier Männer erwischt, die in Oberhaching einen Automat mit Gas gesprengt hatten. Im Juli 2016 scheiterten drei Männer beim Versuch, einen Automat in Deisenhofen mit Gas zu sprengen.